Spor basınında transfer haberleri

Akşam: 2 milyon Euro al, 3 sene daha kal

Milliyet: 'Vida'yı satabilirsiniz!'

Sabah: Acil koduyla Buletsa önerisi

Fanatik: Varsa yoksa Ahmed Musa!

Fanatik: Abdülkadir için inanılmaz teklif

İSTANBUL,()

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, ()

Kulüpler yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp bir kaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

AKŞAM: 2 milyon Euro al, 3 sene daha kal

"Siyah beyazlı yönetim, Fulham'dan teklif alan 30 yaşındaki kaleciye, 'Ücretini 1.3 milyon Euro'dan, 2'ye çıkartalım ve 3 sezonluk daha sözleşme yapalım' teklifini yaptı. Fabri de sıcak bakıyor"

Ospina ile anlaştı

"Kolombiyalı gazeteci Jaramillo, Beşiktaş'ın Ospina ile anlaştığını iddia etti. Siyah beyazlılardan ise bu konuda bir doğrulama henüz gelmedi"

MİLLİYET: 'Vida'yı satabilirsiniz!'

"Avusturya kampında yapılan transfer toplantısında tecrübeli çalıştırıcı, Vida'nın satışını kabul ederken, yeni isimlerin en erken zamanda kampa katılmasını istedi. Fikret Orman, West Ham'ın Vida için yaptığı 22 milyon Euro'luk teklifini yukarılara çekebilmek için İngiltere'ye gidecek"

FENERBAHÇE

FANATİK: Chelsea'den Fenerbahçe'ye teklif: 'Size Bakayoko'yu verelim'

"Sarı lacivertliler, orta saha için Ramires'le ilgilenirken, sürpriz bir öneri geldi. Zouma için Chelsea ile görüşürken, İngiliz ekibi 'Bakayoko'yu verelim' dedi."

VATAN: Kanarya'ya bir genç daha

"Şu ana kadar transferde tercihini gençlerden yana kullanan Fenerbahçe, bir isimle daha temas halinde. Sarı lacivertliler, bu kez Karşıyaka'nın 19'luk yeteneği Doğukan İnci'yi gündemine aldı"

SABAH: Acil koduyla Buletsa önerisi

"Sportif direktör Damien Comolli'nin U19 Avrupa Şampiyonası'nı izlemek için Finlandiya'ya gönderdiği scout ekibinin, Dinamo Kiev'in genç yıldız adayı Sergiy Buletsa'nın ismini verdiği iddia edildi. Modric'e benzediği söylenen Buletsa için hemen temasa geçilmesi gerektiği belirtildi."

GALATASARAY

FANATİK: Varsa yoksa Ahmed Musa!

"Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, bonservisi Leicester City'de bulunan Ahmed Musa için bir kez daha harekete geçti."

SABAH: Emre'yi satarız, Tolga'yı almayız

"Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için sarı kırmızılı ekip, Alanyaspor'a 2 milyon Euro + Tolga Ciğerci önerisinde bulunmuştu. Ancak Alanyaspor, 'Emre'yi satarız, Tolga'yı almayız' diyerek bu teklifi geri çevirdi. Yönetimin 25 yaşındaki oyuncu için istediği ücret 5 milyon Euro..."

TRABZONSPOR

FANATİK: Abdülkadir için inanılmaz teklif

"Benfica, gözünü karattı. Daha önce Trabzonspor'a 15 milyon Euro öneren Portekiz ekibi, teklifini güncelledi. Benfica, 'Bu paranın yanı sıra size bir de oyuncu verelim: Lopez!"