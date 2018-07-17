Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Vitinho, Cim Bom'un radarında

Hürriyet: Barcelona, Vida'nın peşinde

Sabah: Maç bahane, pazarlık şahane

Star: Mbodj'dan Aslan'a yeşil ışık

Posta: Karim, Beşiktaş yolunda

İSTANBUL,()

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, ()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri bir çok soru...Transferin hiç kolay olmadığı , futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Bir çok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp bir kaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

FANATİK: Beşiktaş'a sürpriz 1 numara: Jose Sa

"Fabri için Fulham ile pazarlık halinde olan Beşiktaş Yönetimi, alternatifini Portekiz'de buldu. Siyah beyazlılar, Porto'nun 25 yaşındaki file bekçisi Jose Sa için ilk temasları kurdu"

STAR: Kartal, Ayew'i bitiriyor

"İngilizler, Ganalı yıldız Andre Ayew'in Beşiktaş'a transfer olacağını yazdı. Kartal'ın 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı"

HÜRRİYET: Barcelona, Vida'nın peşinde

"Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Vida'yı almak için Premier Lig ekiplerinin giriştiği yarışa Barcelona da dahil oldu."

Fabri için 8 milyon Euro

"İspanyol kaleci için 5 milyon Euro öneren Fulham'dan 7 milyon Euro isteyen Beşiktaş, daha cevabı beklemeden 'Yeni teklifler var' diyerek rakamı 8 milyon Euro'ya çıkardı"

POSTA: Karim, Beşiktaş yolunda

"Negredo'yu göndermek isteyen Beşiktaş, forvet arayışlarını hızlandırdı. Fenerbahçe'nin de istediği geçen sezon Yunan ekibi Olympiakos'ta 17 gol atan İranlı Karim Ansarifard ile prensipte anlaşıldı"

GALATASARAY

FANATİK: Vitinho, Cim Bom'un radarında

"Fatih Terim'in raporu doğrultusunda forvete takviye yapmak isteyen Galatasaray, CSKA'nın yıldızı Vitinho'ya kancayı attı. 24 yaşındaki Brezilyalı için Rus ekibiyle pazarlıklar başladı"

Ndiaye'nin menajeri Davilla açıkladı: Galatasaray ile anlaştık

"Eski oyuncusu Ndiaye'yi kadrosuna katmak isteyen Cim Bom'a müjdeli haber geldi. Senegalli yıldızın menajeri, 'Galatasaray ile anlaştık' dedi" Genç yıldızın önündeki tek engel; Stoke City.

STAR: Mbodj'dan Aslan'a yeşil ışık

"Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kara Mbodj'ın menajeri Balkan, 'Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister' dedi"

FENERBAHÇE

FANATİK: Comolli, müthiş Sambacı'nın peşinde: Ramires

"Fenerbahçe, orta saha için aradığı yıldızı Çin'de buldu. Jiangsu'nun kadro dışı bıraktığı Ramires, Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi oldu. Sportig direktör Comolli, bu transfer için kolları sıvadı"

Yeni stoper geliyor: Van Beek - Zouma

"Stoper takviyesi için Fenerbahçe'de iki aday var. Kurt Zouma ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Feyenord'lu Svan van Beek'i de gündeme aldı"

SABAH: Maç bahane, pazarlık şahane

"Sarı lacivertliler, Feyenord forması giyen 23 yaşındaki Sven van Beek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İstanbul'da oynanacak olan özel karşılaşmada yönetim, pazarlık yapacak"

TRABZONSPOR

FANATİK: Benfica çıldırdı! Abdülkadir'e 85 milyon TL

"Trabzonspor, Benfica'nın Abdülkadir için yaptığı 7 milyon Euro'luk (40 milyon TL) teklifi geri çevirdi. Portekiz ekibi, Abdülkadir Ömür'den vazgeçmek yerine gözünü kararttı. Bordo mavililere bu kez 15 milyon Euro (85 milyon TL) teklif etti"