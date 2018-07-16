Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Babacar sesleri

Vatan: Zulj bombası

Star: Max Meyer'e 3 milyon Euro

Milliyet: Vida için Orman devrede

Sabah: Aslan bir ay 'stok' yapıyor

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, () - KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri bir çok soru...Transferin hiç kolay olmadığı , futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp bir kaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

FANATİK: Kartal'ın aşkı Ndiaye

"Orta saha transferinde Bernard'ın yüksek talepleri, Oliveira için ise Şenol Güneş'in sessiz kalması Ndiaye'yi 1 numaralı hedef haline getirdi. Yönetim, Senegalli yıldız için tüm şartları zorlamaya kararlı."

VATAN: Zulj bombası

"Alman basını, Beşiktaş'ın Sturm Graz'da forma giyen Peter Zulj ile yakın temas halinde olduğunu iddia etti."

STAR: Fabri ayrılırsa alternatif Harun

"Fulham'ın yakın markajında olan Fabri için 6 milyon Euro isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinin teklifi kabul etmesi halinde Fabri'nin yerine kaleye Harun Tekin'i istiyor"

MİLLİYET: Vida için Orman devrede

"Hırvatistan Milli Takımı'nın finale yükselmesinde büyük payı olan Vida için Liverpool başta olmak üzere birçok takım devrede. Beşiktaş Başknaı fikret Orman'ın yüksek gelir elde etmeyi planladığı bu transfer için devreye girdiği öğrenildi."

FENERBAHÇE

FANATİK: Fener'den çifte atak Zouma ve Paco

"Ayew ve Janssen'i bitirmeye yaklaşan Fenerbahçe, gözünü diğer isimlere çevirdi. Barcelona'nın golcüsü Paco Alcacer ve Chelsea'nin stoperi Kurt Zouma'nın kiralanması için Comolli ve yönetim harekete geçti"

STAR: Max Meyer'e 3 milyon Euro

"Fenerbahçe'nin bonservisini elinde olan Alman oyuncuya ayrıca imza parası önerdiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ise 4.5 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı"

GALATASARAY

FANATİK: Kara'dan Aslan'a mesaj var

"Cim Bom'un bir numaralı stoper adayının menajeri Ediz Balkan Fanatik'e konuştu: 'İngiltere ve Rusya'dan teklifler var. Galatasaray'dan da gelirse değerlendiririz. Kara, böyle büyük bir takımı ister."

STAR: Cim-Bom'a 1.90'lık kule

"Denayer'de Manchester City engeline takılan sarı kırmızılılar, 31 yaşındaki stoper Adil Rami için Fransız kulübünü ikna edemezse rotayı 1.92'lik savunmacı Mbodji'ye çevirecek"

SABAH: Aslan bir ay 'stok' yapıyor

"Galatasaray, Ndiaye'yi Stoke City'den kiralamak için Ağustos'u bekliyor. Hücuma Muğdat ve Onyekuru takviyesi yapan sarı kırmızılılar, Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak için 'Bekle ve gör' politikası uyguluyor"

TRABZONSPOR

FANATİK: Babacar sesleri

"Transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Mole'nin savunmacısı Babacar'a talip oldu. Ünal Karaman'ın özellikle istediği Senegalli için Trabzonspor ilk temasları gerçekleştirecek"

Benfica, Abdülkadir'i istiyor

"Portekiz devi Benfica, genç yıldız Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 7 milyon Euro önerdi. Ancak bordo mavililer genç oyuncunun en az bir sene daha takımda kalmasını istedikleri için teklifi reddetti"

