Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Kartal'a İngiliz forvet: Andy Carroll

Hürriyet: Vida için kıran kırana

Sabah: Ezeli rakiplerin Radu derbisi

Milliyet: Adil Rami hesabı

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, () - KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri bir çok soru...Transferin hiç kolay olmadığı , futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Bir çok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp bir kaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

FANATİK: Kartal'a İngiliz forvet: Andy Carroll

"Santrafor arayışlarını sürdüren siyah beyazlılara, menajerler tarafından Andy Carroll önerildi. Yönetim, yıldız oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'in raporunu bekliyor"

Caceres'in değeri 5 milyon Euro

"Sağ kanata Gökhan Gönül'ün yerine alternatif arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Uruguay Milli Takımı'ndaki performansının ardından Caceres'i gündemine almıştı. Lazio'da görev alan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinde 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor"

Kartal'a sürpriz isim Carrascal

"Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin 20 yaşındaki Kolombiyalı Jorge Carrascal ile ilgilendiği iddia edildi"

Pazarlıklar kızıştı

"Beşiktaş'ın değerini 35 milyon Euro olarak belirlediği Vida için Liverpool 22 milyon Euro'ya kadar çıktı"

HÜRRİYET: Vida için kıran kırana

"Hırvat futbolcu için girişimde bulunan ilk kulüp olan Everton, 14 milyon Euro teklif etti. Ardından devreye giren Liverpool, 20 milyon Euro önerdi. Everton bunun üzerine '22 milyon Euro artı 40 maç oynarsa 3 milyon Euro bonus' önerisinde bulundu."

Rota yeniden Rafael

"Lyon'da oynayan Brezilyalı sağ bekin transferi yine gerçekleşmezse Roma'dan Karsdrop ile görüşülecek"

FENERBAHÇE

FANATİK: Gençlik aşısı tamam, sıra yıldızlarda, geliyorlar

"Barış, Berke ve Ferdi ile yaş ortalamasını düşüren Fenerbahçe, transferde rotayı yıldızlara çevirdi. Janssen ve Ayew de müjdeli haber yakın. Mousa Dembele ve Bolasie için de çalışmalar sürüyor"

SABAH: Ezeli rakiplerin Radu derbisi

"Yerry Mina'yı kiralamak isteyen ancak olumsuz yanıt alan ezeli rakipler, Lazio'da forma giyen Radu'yu kadrolarına katmak için kıyasıya yarış veriyor"

GALATASARAY

FANATİK: Aslan'a taş gibi stoper

"Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Anderlecht'in 1.92'lik kulesi Mbodj önerildi. 4 sezondur Anderlecht'te forma giyen Senegalli savunmacının, sarı kırmızılı ekibe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi"

Serdar hayırlı olsun

"Galatasaray, birçok kulübün peşinden koştuğu Serdar Gürler'i kadrosuna katıyor. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak için Osmanlıspor ile el sıkıştı"

MİLLİYET: Adil Rami hesabı

"Galatasaray, stoper için yönünü Fransa'ya çevirdi. Marsilya'nın tecrübeli ismi Adil Rami ile ilgilenen sarı kırmızılılar, bu transferin gerçekleşebilmesi için bir ya da birkaç futbolcuyu gönderecek. İlk aday ise Maicon"

TRABZONSPOR

FANATİK: Trabzonspor'un transferde önceliği stoper

"Dünya Kupası'nda İran forması giyen 22 yaşındaki Majid Hoessini Trabzonspor'un gündemindeki ilk isim"

