Spor basında transfer haberleri

Fanatik: Kartal'ın son gözdesi Chadli

Vatan: Asıl rota Kurt Zouma

Milliyet: Teklif var, ısrar yok

Vatan: Sadece Galatasaray'da oynarım

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Fanatik: Kartal'ın son gözdesi Chadli

"Ndiaye ve Kagawa transferlerinde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, flaş bir ismi listesine aldı. West Brom'u gelecek planlarından tamamen çıkaran Belçikalı için İngilizlere satış opsiyonlu kiralama teklifi dahi yapıldı. Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Chadli ise, 'Bu hafta menajerimle konuşup kararı vereceğiz' dedi."

Vatan: Mignolet için bekleyip göreceğiz

"Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, İngiliz basınına siyah-beyazlılardan teklif aldıklarını doğruladı. Nico, 'Yalnızca Türkiye'den değil birçok kulüpten teklif var ancak kontratı devam ediyor. Bekleyip göreceğiz' dedi."

Milliyet: Teklif var, ısrar yok

"Wolverhampton'un resmen talip olduğu Pepe, ayrılmak isterse Beşiktaş satış için düğmeye basacak. Kartal, tecrübeli savunmacının yerine ise eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü transfer edecek."

FENERBAHÇE

Fanatik: Geliyorlar!

"Fenerbahçe'de yeni imzalar kapıda...UEFA'ya kadroların verileceği 2 Ağustos'a kadar mutlaka forvet transferi yapılması planlanıyor. Comolli, Slimani ve Janssen'e 'çubuklu formayı' giydirmek istiyor. Stoperde ise Zouma ve Reyes için çalışmalar devam ediyor."

Vatan: Asıl rota Kurt Zouma

"Kanarya, kadroyu Chelsea'li oyuncu ile takviye yapmak için tüm hamlelerini tamamladı. Geçen sezonu da Stoke City'de kiralık olarak geçiren oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanması bekleniyor."

GALATASARAY

Fanatik: Onu da Terim Aslan yapacak

"Milan ile kurduğu temaslar sonucunda Andre Silva için olumlu yanıt alan Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in genç forvetle de bizzat görüşeceği ve işi bitireceği belirtildi."

Vatan: Sadece Galatasaray'da oynarım

"Kulübü Manchester City'nin kiralamaya yanaşmadığı Jason Denayer, sarı-kırmızılılar için İngiliz ekibine rest çekti. 'Sadece Galatasaray'da oynarım' diyen oyuncu, önümüzdeki sezon da Aslan'ın formasını giymek istiyor"

Hürriyet: Al Hilal'den Gomis'e dev teklif

"Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Hilal, Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis'e senelik 6.5 milyon Euro önerirken, bu rakamın reddedilmesinin ardından 10 milyon Euro'ya çıkarak beklemeye geçtiği iddia edildi."

TRABZONSPOR

Vatan: Son fırtına Zargo Toure

"Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Lorient'li savunmacı imza için gece geç saatlerde Türkiye'ye geldi."

