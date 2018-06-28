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Spor Bakanlığı'nın Yaz Spor Okulları başlıyor

Ercan ATA - ANKARA / Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda eğitim yarın başlıyor. Öğrencilerin,...

Spor Bakanlığı'nın Yaz Spor Okulları başlıyor

Ercan ATA - ANKARA /

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda eğitim yarın başlıyor. Öğrencilerin, sıcak yaz aylarında favori branşı ise yüzme.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 81 ilde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri'nde başlattığı eğitimlerden, 5-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençler faydalanabiliyor. Sporu sevdirmenin, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmanın, toplumda spor kültürünü güçlendirmenin ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı proje, değerlendirmeler sonucunda başarılı olan ve gelecek vaat edenler ise spor kulüplerine yönlendirilerek, profesyonel spor yaşamlarına ilk adımlarını atıyorlar.
Spor Genel Müdürlüğü tarafından, 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan Yaz Spor Okulları, yarın kapılarını gençlere açıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki İl Spor Merkezlerinde 05 - 18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler, 52 branşta düzenlenecek.   
YÜZME BRANŞINA BÜYÜK TALEP 
Yaz Spor Okulları'nın gözde branşı ise yüzme oldu. Öğrenciler, sıcak yaz aylarında yüzme branşına büyük ilgi gösteriyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, "yüzme havuzu olmayan il kalmayacak" sloganıyla başlattığı tesis hamlesi sonucu havuz sayısını 123' e çıkardı. Proje ve yapım aşamasında olan 28 havuz ise kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.

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