Spor Bakanı Kılıç Saha Olayları Konusunda: "Yöneticiler dahil herkes sorumluluğunu bilmeli" (2)

SPOR BAKANI ÖNCE ŞUT, SONRA OK ATTI

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kadir Has Stadyumunu ziyaret etti. İki bakan sahaya inerek topla paslaştı. Bakanlar Akif Çağatay Kılıç ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından, Kadir Has Stadyumuna geldi. İncelemelerde bulunan iki bakan, Kayserispor atkısı takıp, yeşil sahaya inerek topla paslaşma yaptı. Ardından sporcuların bulunduğu tesisi gezen bakanlar masa tenisi oynadı. Bakan Kılıç, spor tesisinde ok atışı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Süleyman Kamçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları da yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a Kayseri ile ilgili genel bilgiler verdi ve özellikle 1994 yılı sonrası çok önemli yatırımlar yapılmaya başlandığını belirtti. Gençlik ve spor alanında şehre yapılan yatırımlardan öncelikle Erciyes üzerinde duran Başkan Çelik, yatırım sürecini anlattı ve Erciyes'in fiziki durumuna ilişkin bilgi verdi. Kayseri'de Türkiye'ye model olan tesisler yapıldığını ifade eden Çelik, Kadir Has Stadı, Spor ve Kongre Merkezi, Olimpik Yüzme Havuzu gibi tesislerle ilgili açıklamalarda bulundu. 2017 yılında yapacakları yatırımlar hakkında da bilgi sunan Başkan Çelik, Talas Amerikan Koleji'ni Gençlik Merkezi yapacaklarını, Meryem Ana Kilisesi'ni Türkiye'nin en modern kütüphanesi haline getireceklerini, amatör spor kulüplerini modern bir tesise kavuşturacaklarını, ilçeler ve kent merkezinde yeni sosyal ve spor merkezleri inşa edeceklerini söyledi.

Mustafa Çelik, iki önemli yatırım için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istediklerini belirtti. 150 bin metrekare alana kurulacak olan, profesyonel futbol takımları başta olmak üzere sporcuların kamp yapabileceği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Harikalar Diyarı'nda projelendirilen Okçuluk, Atçılık, Geleneksel Güreş ve Etnosporları Merkezi konusunda detaylı bilgiler sunan Başkan Mustafa Çelik, her iki yatırım için destek beklediklerini dile getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de ısrarıyla Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bu yatırımlar için destek vereceklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Okçuluk ve Etnosporları Merkezi'nin temeli bu yıl içinde atılacak.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a ziyareti anısına el yapımı ibrik hediye etti. Bakanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğraf yarışması sonrası açılan sergiyi de gezdi.

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