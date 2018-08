Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başındayız"

"Hakemlere olan güvenimiz tamdır. Türk futbolu, ilgili her kurum ve kuruluşuyla VAR'ın uygulanmasına hazırdır"

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hakemlere olan güvenimiz tamdır. Türk futbolu, ilgili her kurum ve kuruluşuyla VAR'ın uygulanmasına hazırdı" dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ile birlikte Türkiye'de de resmen uygulamaya başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi Tanıtım Toplantısı, TFF'nin Riva'daki merkezinde başladı.

Tanıtımda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi;

"VAR sistemi uygulamasıyla Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başındayız. Ülkemizde de 2018-2019 sezonunda uygulanacak VAR sistemi, öncelikle ne olduğunu iyi bilmek, sistemin kamuoyuna doğru anlatılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Genel felsefesi minimum müdahale maksimum yarar olan VAR sisteminin amacı hakemin kararını sorgulamak değildir. Tartışmalı pozisyonlarda ve zaruret halinde başvuracakları bu yol sayesinde hakemlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. VAR sistemi bir karar mekanizması değil karar verme sürecinde hakemlerimiz destekleyen bir yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki nihai karar her zaman hakem tarafından verilir. Önce insandır aslolan. Teknoloji daha sonra gelir. Hakemlere olan güvenimiz tamdır. Türk futbolu, ilgili her kurum ve kuruluşuyla VAR'ın uygulanmasına hazırdır. Bunun için teknik altyapı ve tüm çalışmalar tamamlanmıştır. VAR'a Türk futbolu 2016'dan beri hazırlanmaktadır. Son verilere göre VAR sayesinde kararlarda doğruluk oranlarının yüzde 99,3'e ulaştığı bilinmektedir Bu oran, VAR'ı destekleme noktasında en büyük referanslardan biridir. Futbolun ve sporun ruhuna tartışmalarla gölge düşürmemek için bu değerli uygulamaya bütün futbol kamuoyunun sahip çıkması en büyük arzumuzdur.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporda Fair play ruhunun gözetilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin görüşündeyiz. Tüm paydaşlarımızın yapıcı ve saygılı tutum içinde olacağına inancımız tamdır. 2018-2019 Spor Toto Süper Ligi'nin ülkemize ve bütün sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum. Saha içinde ve dışında, tribünlere de güzel tablolara şahit olduğumuz çok zevkli müsabakaları izleyeceğimiz güzel bir sezon arzuluyoruz. Bakanlık olarak sporumuz gelişmesi adına yeni adımlar atmaya ve her konuda desteğe ve yardıma hazırız. Bu sistemin uygulanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

