Spor Bakanı Kasapoğlu: Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()-

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları ev sahibi ülke sözleşmesi imza törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, 'Gerçekten de bu oyunları düzenlemek her şehir için bahtiyarlık ve gurur vesilesidir. Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tesisleşme noktasında devrim niteliğinde işlere imza attık" dedi.

2021 yılında Konya'da düzenlenecek 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi ülke sözleşmesi imza töreni Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu tür oyunları düzenlemenin önemine dikkat çekti. Bakan Kasapoğlu, "Bütün İslam Dünyası Sporla Bir Arada" şiarıyla çalışmalarımızı şevkle sürdüreceğiz ve inşallah bütün beklentileri karşılayacağız. 2021 yılında inşallah 'Muhteşem Bir Sportif Yıl'a ev sahipliği yapacağız. Sizlerin desteğinizle Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın, değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur. Hz. Mevlana'nın bütünleştirici ve kapsayıcı felsefesinden ilham alarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 devletin sporcularını ve spor ailesini ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

"YENİ BİR DOSTLUK VE KARDEŞLİK SAYFASI AÇACAKTIR"

İnanıyorum ki İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik yaptığımız girişimler yeni bir dostluk ve kardeşlik sayfası açacaktır diyen Bakan Kasapoğlu, "Sporun birleştirici gücünü esas alan İslami Dayanışma Oyunları ile dünyaya örnek olacak ve gelecek nesillere kuvvetli bir insani zemin hazırlayacağız. Mevlana Celâleddîn-i Rûmî'ye atıfla: "Sevgi şifadır. Sevgi güçtür. Sevgi; değişimin mührüdür." diyoruz. Biz, inşallah hep beraber bu mührü, birlikteliğimizle, kardeşliğimizle bugüne ve yarınlara vuracağız. Ayrıca yine inanıyorum ki 5. İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin en güzel nişanesi olacaktır. Müslüman genç sporcular için Oyunlar pek çok bakımdan bir milat olma özelliği taşıyacaktır. Daha küçük yaştaki gençlerimizin spora olan ilgisini artıracak olan İslami Dayanışma Oyunları, mevcut sporcularımızın diğer uluslararası turnuvalara daha büyük bir azim ve tutku ile hazırlanmalarına zemin hazırlayacaktır" dedi.

"SPOR ÖZEL BİR ÖNEME SAHİP"

Sporun toplumsal heyecanı yaşatan enstrümanlar arasında özel bir konuma ve öneme sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Eşit şartlarda yarışma esasıyla mücadelede adaleti temsil eder. Renk, ırk, dil, inanç ayrımı yapmaksızın insanlığın her bir ferdini barış ve sevgi ile kuşatır. Sporun birleştirici gücü, günümüz dünyasının şekillenmesinde etkin rolleri olan unsurlardandır. Türkiye, son 18 yılda hem düzenlediği uluslararası organizasyonlarla hem de tesisleşme hamlesiyle bütün dünyada adından övgüyle bahsedilen ülkelerden biri haline geldi. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, WRC Dünya Ralli Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Süper Kupa Finali, 23. Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Formula 1, Akdeniz Oyunları, 25. Kış Üniversite Oyunları, WTA İstanbul CUP Tenis Turnuvası, FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, 1. Karadeniz Oyunları, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ev sahibi olduğumuz uluslararası spor organizasyonundan sadece birkaçıdır. Uluslararası spor organizasyonu düzenleme alanındaki tecrübemizin 5. İslami Dayanışma Oyunları'na da yansıyacağını kesin olarak belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"TESİSLEŞME KONUSUNDA DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLERE İMZA ATTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tesisleşme noktasında devrim niteliğinde işlere imza attıklarını da belirten Bakan Kasapoğlu, "27 spor branşında müsabakaların yapılacağı 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'mıza yeni tesisler kazandıracağız ve mevcut tesisleri yenileyeceğiz. Öte yandan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı yönetecek hazırlık ve düzenleme kurulunun da şahsımın başkanlığında oluşturulduğunu belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Program sonunda Bakan Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ile İslami Dayanışma Sporları Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hamad Malboum arasında ev sahibi ülke sözleşmesi imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açılış konuşmaları

- İmza töreni

- Törenden detaylar



