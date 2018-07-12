Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Doğan Hakyemez için taziye mesajı

İSTANBUL /

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketboluna hayatı boyunca birçok alanda büyük emek veren Doğan Hakyemez'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye'de basketbolun yaygınlaşması ve gelişmesi adına yaptığı katkılar ve verdiği hizmetlerle gönüllerde taht kuran Doğan Hakyemez, her zaman hayır ve şükranla yad edilecektir. Ebediyete intikal eden Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."