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Spor Bakanı Bak'tan Yürüyüş Milli Takımı'na tebrik

İSTANBUL / Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Yürüyüş Kupası'nda bronz madalya kazanan U20 Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı'nı tebrik etti. Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan U20 Kadın Atletizm...

Spor Bakanı Bak'tan Yürüyüş Milli Takımı'na tebrik

İSTANBUL /

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Yürüyüş Kupası'nda bronz madalya kazanan U20 Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı'nı tebrik etti.
Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan U20 Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı, 10 km yarışında dünya üçüncüsü oldu.
Çin'in Taicang kentinde 46 ülkenin katılımıyla düzenlenen IAAF Dünya Yürüyüş Kupası sona erdi. Her ülkenin en iyi sonucunu alan iki atletinin sıralama toplamıyla oluşan takım sıralamasında Türkiye 15 puan toplarken, dünya üçüncülüğüne ulaştı. 
Dünya U18 ikincisi ve Türkiye rekortmeni Meryem Bekmez, yarışı 46:14'lük derecesiyle beşinci sırada noktaladı. Bekmez'in bu derecesi, kupa tarihinde Türkiye'nin elde ettiği en iyi sıralama olurken, diğer milli atlet Ayşe Tekdal da 47:29 ile 10. sırada finiş gördü. Kupaya 1997'den bu yana katılan Türkiye, böylece tarihinde ilk kez yürüyüşte Dünya Kupası podyumu elde etti.
Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çin'in Taicang kentinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Kupası'nda mücadele eden ve organizasyonu bronz madalya ile tamamlayan  U20 Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Dünya Yürüyüş Kupası'nda ilk madalyamızı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'un gelecek organizasyonlarda da başarılarının devam etmesini diliyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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