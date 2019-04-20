Spina bifida hastası Gülbahar'ın ay-yıldız hayali

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

MANİSA'da çocuklarda doğuştan görülen ayrık ve açık omurga rahatsızlığı olan 'spina bifida' hastası Gülbahar Özbay, sporla hayata tutundu.

Doktorların bebekken yaşayamaz dediği 10 yaşındaki Gülbahar, tıpa meydan okuyup eskrim sporuna başladı. Antrenör İpek İrem Ünlü tarafından spor taramasında keşfedilen Gülbahar, engelli eskrimde hedefinin ay-yıldızlı forma altında mücadele etmek olduğunu söyledi. Eskrim sporu ile hayata daha farklı baktığını belirten Gülbahar, "Antrenör İpek İrem Ülkü, aileme benim eskrim sporu yapmaya uygun olduğumu söyledi. Ben de spor yapmak istiyordum ve hangi branşı seçeceğime karar veremiyordum. Kısa sürede anne ve babamla bunu düşündük ve eskrim branşında karar kıldık. İlk zamanlar zor geliyordu ve yoruluyordum. Kılıcı kaldırmakta zorlanıyordum. Şimdi alıştım ve ailem, hocam ve takım arkadaşlarımın desteği ile önemli bir yol aldım. Şimdi zorlanmama rağmen severek antrenmanlarımı yapıyorum" dedi.

Spor yapmaya başladıktan sonra özgüveninin arttığını söyleyen Gülbahar, "Benim gibi engelli insanlar biraz daha kabuğuna çekili bir hayat yaşıyor. Aslında bizim de toplumun içine karışmamız lazım. Benim eskrim sporu ile özgüvenim arttı. Hayata daha farklı bakıyorum. Hedeflerim ve ideallerim var. En büyük hayalim Milli Takım'a seçilmek ve ay-yıldızlı forma altında mücadele etmek, ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil etmek. Bunun için çok çalışmam gerekiyor ve hedefime ulaşmak için çalışmaya tam gaz devam edeceğim" diye konuştu. Son olarak kendisi gibi engelli olan bireylere seslenen Gülbahar, "Bizler engelliyiz ama halkın içine karışmamız ve spor yapmamıza engelimiz mani değil. Buradan herkese sesleniyorum; spor yapın ve hayata bağlanın" ifadelerini kullandı. Kızının eskrim sporuna başladıktan sonra özgüveninin arttığını belirten Gülbahar'ın babası Turgut Özbay, "Kızımızı topluma kazandırmak istiyorduk. Spora başladıktan sonra arkadaşlarının ona bakış açısı da değişti" dedi.

Antrenör İpek İrem Ülkü ise, Gülbahar'la Türkiye'de bir ilk olarak 10 yaş grubunda tekerlekli sandalye eskrimi başlattıklarını belirtip "Kendisini sportif yetenek taramasında keşfettik. Ailesi bir spor branşı arıyordu. Biz de Türkiye'de yeni gelişmekte olan tekerlekli sandalye eskrim branşını kendilerine tavsiye ettik. Henüz yaşı küçük. İleride turnuvalara sokarak onu uluslararası şampiyonalara hazırlayacağız. Paralimpik Oyunları'nda eskrim branşı var. Kendisini 5-6 sene sonra olimpiyatlarda görmek istiyoruz. Gülbahar sayesinde Manisa'da tekerlekli sandalyede eskrime talebin artacağına inanıyorum. Gülbahar ile çalışmalarımız iyi gidiyor. Kendisi istekli ve azimli. Yeni bir branş olduğu için başta tedirginlikler yaşadı. Canının yanacağından korkuyordu. Bunları bire bir yaşayarak yaparak gördüğü için bu korkuyu aştık. Şimdiki hedefimiz Milli Takım'a girerek bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.