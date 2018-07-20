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Spartak Moskova-Trabzonspor: 1-4

Tolga SAĞLAM/VİLLACH(Avusturya), ()- STAT: Villach-Völkendorf HAKEMLER: Thomas Schmautz (xx), Michael Terbul (xx), Gerhard Meschnark (xx) SPARTAK MOSKOVA: Maksimenko (xxx)- Eschenko (xxx), Gigot (xxx), Bocchetti (xx) (Dk.72 Dzhikia x), Kombarov (xx)(Dk.71...

Spartak Moskova-Trabzonspor: 1-4

Tolga SAĞLAM/VİLLACH(Avusturya), ()-

STAT: Villach-Völkendorf
HAKEMLER: Thomas Schmautz (xx), Michael Terbul (xx), Gerhard Meschnark (xx)
SPARTAK MOSKOVA: Maksimenko (xxx)- Eschenko (xxx), Gigot (xxx), Bocchetti (xx) (Dk.72 Dzhikia x), Kombarov (xx)(Dk.71 Melgarejo x)- Glushakov (xx)(Dk.71 Eremenko x), Fernando (xxx)(Dk.71 Popov x)- Promes (xxx), Lomovitsky (xx)(Dk.71 Timofeev x), Hanni (xxx)- Ze Luis (xx)(Dk.71 Rocha x)
TRABZONSPOR: Onur (xx)(Dk.46 Uğurcan xx)- Pereira (x), Hüseyin (x)(Dk.84 Murat Cem x), Mustafa (xx), Ibanez (xx)(Dk.80 Ahmet Hakan x)- Onazi (x)(Dk.58 Batuhan x), Kucka (x)(Dk.69 Sosa x)- Olcay (x)(Dk.69 Novak x), Yusuf (x)(Dk.69 Cafer x), Abdülkadir Parmak (xx)(Dk.59 Alihan x)- Rodalelga (xx)(Dk.73 Sheidaev x)
GOLLER: Dk. 9 Rodallega (Trabzonspor) - Dk. 28 Glushakov, Dk. 43 - 88 Promes (P), Dk.90+1 Gigot (Spartak Moskova)
SARI KARTLAR: Ibanez (Trabzonspor) -  Eschenko (Spartak Moskova)

Trabzonspor, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova’ya 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer bu sonuçla Slovenya’daki hazırlık maçlarında ilk yenilgisini aldı.
9’uncu dakikada Rodallega’nın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.
28’inci dakikada soldan ceza sahasına giren Quincy’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Denis, yerden bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
43’üncü dakikada Sofiane’nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lomovitsky, Mustafa Akbaş’ın müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Promes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
88’inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Promes, sol kanattan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
90+1’inci dakikada Promes’in soldan kullandığı köşe vuruşunu Cafer uzaklaştırmaya çalışırken arka direkte Gigot kafayla ağlara gönderdi: 4-1.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Bu arada Trabzonspor’un Spartak Moskova ile Avusturya’da oynadığı maçta taraftarlar takımı yalnız bırakmadı, karşılaşma öncesi de futbolcularla bolca fotoğraf çektirdiler. Maçı izlemeye gelen az sayıda Rus taraftar ise kariyerini Rusya’da noktalayan bordo-mavili takımın eski oyuncusu Gökdeniz Karadeniz lehine tezahüratlarda bulundu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Maçtan görüntüler
-Detaylar

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