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Spanoulis'in inanılmaz tesadüfleri

Spanoulis'in inanılmaz tesadüfleri !..   Eşinin hamile olduğu her sene Euroleauge'de final oynadı    Bu finallerin 3'ünde kupa kazandı  Kupa kazandığı finallerin senesinde eşi 3 kez erkek çocuk doğurdu Kaybedilen finalde o sene...

Spanoulis'in inanılmaz tesadüfleri

Spanoulis'in inanılmaz tesadüfleri !..
 
Eşinin hamile olduğu her sene Euroleauge'de final oynadı 
 
Bu finallerin 3'ünde kupa kazandı 

Kupa kazandığı finallerin senesinde eşi 3 kez erkek çocuk doğurdu

Kaybedilen finalde o sene kız çocuğu geldi 
 
Eşi, 5'inci çocuğuna hamile ve yarın 5'inci Euroleauge finalini oynayacak 

Sercan SAPANATAN, İstanbul

Fenerbahçe'nin Euroleauge finalinde yarın karşılaşacağı Olympiacos takımın yıldız ismi Vassilis Spanoulis hakkında inanılmaz ve dikkat çekici bir tesadüf var. Yunan basketbol efsanesinin eşi Olympia Chopsonidou'nun hamile kaldığı yıllarda Euroleauge'de final oynamayı başaran Vassilis Spanoulis 3 kere bu kupayı kazandı. 2009 yılında ilk çocuklarına bekleyen Olympia-Vassilis Spanoulis çifti o dönem Obradovicli Panathinaikos ile ilk Euroleauge şampiyonluğunu kazandı. 
2012 yılında tekrar hamile olan Olympia Chopsonidou ardından o yıl yine Vassilis Spanoulis'un formasını giydiği  Olympiacos İstanbul'da oynanan finalde şampiyonluğu kazandı. 
2013 yılında 3'üncü çocuklarına hamile olduğunu duyuran çifte, aynı yıl Vassilis Spanoulis Olympiacos üst üste 2'inci Euroleauge şampiyonluğunu kazandı. 
2015 yılında 4'üncü çocuklarını bekleyen Olympia-Vassilis Spanoulis çifti o sene ise Euroleauge şampiyonluğunu kazanamasa da final oynadı Olympiacos final oynadı ancak Real Madrid'e yenilerek 2.'incilikle yetindi. 

BU KEZ KIZ MI ERKEK Mİ ?

Burada dikkat çeken önemli bir özellik ise kupayı kazandığı finallerin senesinde Spanoulis'in eşi 3 erkek çocuk doğurdu.
Kaybedilen finalde o sene aileye kız çocuğu geldi. Şimdi merak edilen konu ; Fenerbahçe finali öncesinde eşinin yine bebek beklediği Yunanistan basınında yer alırken, Spanoulis'in bu kez kızı mı erkek bebeği mi olacak ?

5'inci çocuklarına hamile kalan Olympia'nın eşi Spanoulis, CSKA karşısında bir süprizi gerçekleştirdi ve son şampiyonu eleyerek adını finale yazdırdı. Spanoulis son çeyrekte 10 sayı toplamda 14 sayı çıkararak takımı finale taşıdı.
(fotoğraflı)

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