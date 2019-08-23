Souleymane Doukara Antalyaspor'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Senegalli golcüsü Souleymane Doukara Sudi Arabistan'ın Al İttifak takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Antalyaspor'un Senegalli golcüsü Souleymane Doukara, takımdan ayrıldı. Bir süredir Al İttifak ile görüşme halinde olan 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı. Antalyaspor'un Ocak 2018'de Osmanlıspor'dan 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü için ne kadar bonservis bedeli alacağı konusunda ise açıklama yapılmadı.Süper Lig'de ilk olarak Osmanlıspor forması giyen Doukara, başkent ekibiyle 19 maçta 5 gol sevinci yaşamış ve 2017-2018 sezonunun devre arasında Antalyaspor'un yolunu tutmuştu. Kırmızı-Beyazlı formayla adeta yeniden doğan Doukara, görev aldığı 41 maçta; 16 gol, 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı.