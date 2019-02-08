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Sosa, Galatasaray maçında 'dalya' demeye hazırlanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan kaptan Jose Sosa, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte sahalara geri dönmeye ve ayrıca Süper Lig'deki 100'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'da...

Sosa, Galatasaray maçında 'dalya' demeye hazırlanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan kaptan Jose Sosa, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte sahalara geri dönmeye ve ayrıca Süper Lig'deki 100'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan ve yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Jose Sosa, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak karşılaşma ile sahalara dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'de Beşiktaş ile Trabzonspor formasını giyinen, bugüne kadar Süper Lig'de ise 99 maça çıkan Arjantinli futbolcu, Galatasaray karşılaşmasında görev alması durumunda Süper Lig'de 'dalya' diyecek.
BU SEZON 6 GOLE KATKI SAĞLADI
2014-15 sezonunda Süper Lig'de Beşiktaş forması ile 5 gol, 8 asist, 2015-16 sezonunda Süper Lig'de yine Beşiktaş forması ile 31 maçta 7 gol, 12 asistlik performans sergileyen Sosa, 2016-17 sezonunda ise İtalya Serie A'da Milan ile 18 maça çıktı ve 3 asistlik performans ortaya koydu. 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 25 lig maçında 2 asist yaparken, takım kaptanlığına ulaştığı bu sezon ise 16 maçta görev aldı ve 2 gol atıp 4 de gol pası verdi.
NOVAK GALATASARAY'A HAZIRLANIYOR
Bu arada Trabzonspor'da Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ve sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilen Filip Novak, Galatasaray maçı öncesi antrenmanlara başladı. Tedavisi tam olarak tamamlanmayan ancak bu maçta oynamak istediğini teknik heyete ileten sol bek oyuncusu, antrenman eksiğini gidermek için de çalışmalarını sürdürüyor. Novak'ın, yapılacak son kontrollerin ardından Galatasaray karşısında forma giyip giymeyeceği netlik kazanacak.

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