Sosa: Ayağa kalkıp yolumuza devam edeceğiz

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, ()-

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, saha sonuçlarının istedikleri gibi olmadığını belirterek, "Ama bizim önümüzde sadece iki yol var. Bunlara takılı kalmak ya da tekrar ayağa kalkıp devam etmek. Biz her zaman tekrar ayağa kalkıp devam etmeyi tercih eden taraf olduk ve yine öyle olacak" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde, takım kaptanı Jose Sosa, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçına özel çalışmayla hazırlandıklarını belirten Sosa, "Gerçekten bizim için çok özel çalışma gerektiren bir hafta. Biz de özel bir çalışma ve özel konsantrasyonla bu maça hazırlanıyoruz. Bütün takım maça odaklanmış durumda. Bu maçta iyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilirsek taraftarlarımızı mutlu edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar. Uzun süredir saha sonuçları beklediğimiz gibi değildi. Başlangıçlar önemlidir ama önemli olan nasıl bitirdiğinizdir. Lig uzun bir maraton. Belki iyi başlayamadık ama daha oynayacağımız çok maç var. Bizim açımızdan da diğer takımlar için de uzun bir yol olacak. Kolay olmayacak. İyi başlayamadık ama yolun sonunda iyi bitirebiliriz. Bu bizim elimizde" dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ AMA HER ŞEY DEĞİL"

Geçen yıl yakaladıkları çıkışın çalışma ve odaklanmalarıyla alakalı bir durum olduğunu kaydeden Sosa, "Saha sonuçları gelince kazanmaya başlayınca çalışmanız daha kolay oluyor. Daha sakin bir kafayla daha sakin ortamda hazırlanmanız mümkün olabiliyor. Bu haftaki maç önemli ancak her şey demek değil. Saha içi sonuçları alabilirseniz tabiki daha huzurlu olabilirsiniz. Bizim için önemli lan daha sakin kafayla çalışabilmek. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Her maç önemli ama biz maç maç bakıyoruz. Çünkü dediğim gibi lig gerçekten uzun bir maraton." diye konuştu.

"GEÇEN YILIN ÜZERİNE ÇIKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sakatlanan takım arkadaşlarını adına üzgün olduklarını ifade eden Sosa, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Takımımız adına önemli oyuncular, önemli kimlikler. Ama geçen yıl gibi önemli bir örnek var önümüzde. Geçen yıl sadece 13 belki 14 oyuncuyla genç arkadaşlarımızla beraber çok iyi işler ortaya çıkardık. Uzun maraton boyunca iyi oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Lig sonunda belki de daha da iyi bir yerde olabilirdik ama iyi bir iş çıkardığımızı biliyorum. Taraftarlarımızdan aldığımız geri dönüşte bu yöndeydi zaten. Bu sene kulüp bünyesine oyuncular katıp daha güzel bir oyun ortaya koyup daha güzel sonuçlarla lig sonunda daha iyi yerde olmak için bunlarla uğraştık ama maalesef yaşadığımız sakatlıkların önüne geçemiyoruz. Bunlar yaptığımız işin tam içinde olan şeyler. İstemediğini zamanlarda bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Geçen yılki örneği de önümüze katarak belki daha iyisini yapacağız, çünkü bu kapasitemiz var. Geçen yılın üzerine çıkabileceğimizi düşünüyorum."

"AYAĞA KALKIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Her zaman tekrar ayağa kalkıp devam etmeyi tercih eden taraf olduklarını söyleyen Sosa, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımıza teşekkür ederiz. Uzak deplasmanlardan geldiğimizde gecenin geç saatlerinde bile şehrimize geldiğimizde havalimanında bizi karşılayan, destek veren yüzlerce, binlerce insanı gördük. Bu desteğe sadece teşekkür edebiliriz. Onların gösterdiği sevgiye teşekkür bile yeterli olmayacaktır. Takım arkadaşları olarak geçen de konuştuk, hocamıza da anlatmaya çalıştık. Saha sonuçları istediğimiz gibi gelmedi belki ama bizim önümüzde sadece iki yol var. Bunlara takılı kalmak ya da tekrar ayağa kalkıp devam etmek. Biz her zaman tekrar ayağa kalkıp devam etmeyi tercih eden taraf olduk ve yine öyle olacak. Çünkü kaybettiğiniz maçlardan sonra üzülebilirsiniz ama bir sonraki maça hazırlanmanız için mutlu olmanız ve moral motivasyon olarak hazır olmanız gerekiyor. Kazanamadığımız maçlara odaklanırsak önümüzdeki maçları da kaybederiz. Ama biz asla böyle insanlar değiliz. Sadece önümüzdeki maçlara hazırlanmayı, insanlara iyi motivasyon ve moralle hazırlanmayı arkadaşlarımıza bizde öğütlüyoruz. Şu an takım içinde gayet iyi bir hava olduğunu söylemem gerekir."

"KONTRAT MESELESİ İSE DAHA SONRA KONUŞULACAK BİR DURUM"

Gelecek sezon planlaması ile ilgili ne düşündüğü sorusuna ise Sosa şu yanıtı verdi:

"Özellikle geçtiğimiz yıl, daha öncesinde de ilk geldiğim yılı düşünecek olursak, buraya geliş amaçlarımdan bir tanesi, takımın beni buraya getirme amaçlarından bir tanesi kazandığım tecrübelerle takım arkadaşlarımıza, özellikle genç yetenekli arkadaşlarımıza bu tecrübeleri aktarmak. Onları daha iyi yola sevk edebilmek. Daha iyi futbolcu olmalarında en ufak bir payım olursa mutlu olacağımı söyledim. Özellikle geçtiğimiz yıl bunları başarma şansı buldum. En ufak payım varsa bundan mutluluk duyarım. Başkanımızla sezon öncesinde yaptığım konuşmalarda kendisine onu belirttim. Ben sadece işime odaklanmış biriyim. Sezon sonunda kontratımın bitmesi veya bitmemesi beni çok düşündürmüyor. Ben her zaman profesyonellik çerçevesinde elimden gelenin en iyi şekliyle takımı hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olmaya çalışan biriyim. Sezon sonunda bunlar değerlendirilir. İki tarafta mutluysa neden olmasın. Öncelik kontrat değil, saha içi ve saha dışında takım arkadaşlarıma hem de özellikle genç arkadaşlarımla yardımcı olmayı düşünüyorum. Kontrat meselesi ise daha sonra konuşulacak bir durum."

"İLK GELDİĞİMDE BİR ÇOK YALAN HABER ÇIKMIŞTI"

Hakkındaki bazı haberlerin hatırlatılması üzerine konuşan Sosa, "Kendileriyle bende tecrübelerimi paylaştım. Ben ilk geldiğimde benzer haberler çıkmıştı. Yalan haberler çıkmıştı. Hakkımda çok fazla haber yayınlanmaya başlamıştı. İlk başta ailemin gelmeyeceğini, ailemin burada olmak istemediğini söylediler. Ailem geldiğinde burada mutlu değiller gidecek dediler. Buradan gitmediklerinde başka şeyler söylemeye başladılar. Değişim her zaman zordur. Yeni bir yere gittiğinizde oraya yerleşmek, oranın yerlisi olabilmek kolay değildir. Başka bir yerden geliyorsunuz. Tamamıyla farklı bir yere alışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu işimizin zor taraflarından bir tanesi. Bende ilk geldiğimde 2-3 ay boyunca otelde kalmıştım. Ev bulmak sorun olmuştu. Daha sonra her şey yerli yerine oturuyor ve bu tür sorunlar çözülmeye başlıyor. Bende arkadaşlarımıza onu anlatmaya çalıştım. İlk geldiklerinde onların hakkında haberler çıkıyor. Bu çıkan haberlerin çoğuna yalanlama gereği duymuyorsunuz. Onlar için de kolay olmayacak çünkü değişimler her zaman zordur. Onlar da bunun belki sıkıntısını çekecekler ama alıştıklarında da burada çok mutlu olacaklarına inanıyorum" diyerek yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sosa'nın açıklamaları

-Detaylar