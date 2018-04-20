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Sopron Basket - Yakın Doğu Üniversitesi: 68 - 65

İSTANBUL,() -  SALON: Novomatic Arena HAKEMLER: Jasmina Juras (Sırbistan), Fernando Calatrava (İspanya),Yohan Rosso (Fransa) SOPRON BASKET: Crvendakic 10, Fegyverneky 10, Milovanovic 9, Turner19, Jovanovic 2, Page 2, Dubei, Salvadores 16 YAKIN DOĞU...

Sopron Basket - Yakın Doğu Üniversitesi: 68 - 65

İSTANBUL,() - 

SALON: Novomatic Arena
HAKEMLER: Jasmina Juras (Sırbistan), Fernando Calatrava (İspanya),Yohan Rosso (Fransa)
SOPRON BASKET: Crvendakic 10, Fegyverneky 10, Milovanovic 9, Turner19, Jovanovic 2, Page 2, Dubei, Salvadores 16
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 15, Eldebrink 7, McBride 12,Lavender 10, Gruda 3, Hollingsworth 11, Bahar Çağlar 3, Olcay Çakır Turgut 4
1. PERİYOT: 19-12
DEVRE: 40-30
3. PERİYOT: 56-46
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 37.32 Page (Sopron Basket) - 37.44 Hollingsworth (Yakın Doğu Üniversitesi)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final Four'da Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan ekibi Sopron Basket'e 68-65 yenilerek finale çıkamadı. Sopron Basket, bu başarısı ile finalde Rusya'nın UMMC Ekaterinburg  takımı ile mücadele edecek. Finale çıkamayan Yakın Doğu Üniversitesi ise üçüncülük maçında Rus ekibi Dinamo Kursk ile karşılaşacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final Four'da final ve üçüncülük karşılaşmaları 22 Nisan pazar günü oynanacak. 
 

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