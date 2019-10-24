Sopron Basket - Fenerbahçe Öznur Kablo: 62-60

FIBA Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda konuk olduğu Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler B Grubu'nda ilk mağlubiyetini alırken ev sahibi ekip 2'de 2 yaptı.Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague üçüncü hafta maçında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya ekibi Arka Gdynia ile evinde karşı karşıya gelecek.