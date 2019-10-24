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Sopron Basket - Fenerbahçe Öznur Kablo: 62-60
FIBA Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda konuk olduğu Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler B Grubu'nda ilk mağlubiyetini alırken ev sahibi ekip 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe...
SPOR 24.10.2019, 21:31
FIBA Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda konuk olduğu Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler B Grubu'nda ilk mağlubiyetini alırken ev sahibi ekip 2'de 2 yaptı.
Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague üçüncü hafta maçında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya ekibi Arka Gdynia ile evinde karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague üçüncü hafta maçında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya ekibi Arka Gdynia ile evinde karşı karşıya gelecek.
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