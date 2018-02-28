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Sopron Basket - Fenerbahçe: 55-60

İSTANBUL, () FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımını 60-55'lik skorla mağlup etti. Novomatic Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-13'le önde geçen sarı-lacivertliler,...

Sopron Basket - Fenerbahçe: 55-60

İSTANBUL, ()

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımını 60-55'lik skorla mağlup etti.
Novomatic Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-13'le önde geçen sarı-lacivertliler, devreye ise 34-28 önde girdi. Üçüncü periyotta skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, periyodu 51-46 önde kapatırken, final çeyreğinde de etkili oyununu sürdürerek parkeden 60-55 galip ayrıldı.
Rövanş maçı maçı, 7 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe'nin sahası Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

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