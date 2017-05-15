Sopa, ekmek bıçağı, demir çubuk, çakı ile maça gidiyorlardı...

Beşiktaş taraftarları, Bursa girişinde teker teker arandı

Otobüslerin bagajlarında yapılan aramada sopa, ekmek bıçağı, demir çubuk, çakı ve meşalelere el konuldu.

Alkollü olduğunu tesbit edilen taraftarlar kafileden çıkarıldı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ()

Bursaspor'un bu akşam Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek üzere İstanbul'dan yola çıkan siyah beyazlı taraftarları taşıyan otobüsler, Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi'nde, Ovaakça Kuzey Gişeleri'nde durduruldu. Jandarma ve polis ekipleri tüm taratftarları teker teker aradı, alkol kontrolleri yaptı, passolig'leri olup olmadığını inceledi. Otobüslerin bagajlarında yapılan aramada sopa, ekmek bıçağı, demir çubuk, çakı ve meşalelere el konuldu. Güvenlik görevlileri alkollü olduğunu tesbit ettikleri taraftarları kafileden çıkardı.

Aramalar sırasında Jandarma'ya ait drone helikopterin ise havadan kontrol yaptığı gözlendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aramalardan görüntü

-Jandarma'nın Drone ile takip ettiği görüntü

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