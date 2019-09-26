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Soner Tolungüç: Yarım kalan işimiz var
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Mesut Toros'la yollarını ayıran Karşıyaka'da, 2.5 yıl sonra yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç, "Yarım kalan işimiz vardı" dedi. Yeşil-kırmızılılardan 2016-17 sezonunda 2. Lig'de devre...
SPOR 26.09.2019, 11:29
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Mesut Toros'la yollarını ayıran Karşıyaka'da, 2.5 yıl sonra yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç, "Yarım kalan işimiz vardı" dedi.
Yeşil-kırmızılılardan 2016-17 sezonunda 2. Lig'de devre arasında 29 puanla Play-Off hattındayken ayrılan Tolungüç, yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söyledi. 2015-16 sezonunun son 9 haftasında Kaf-Kaf'ı 1'inci Lig'de düşme hattında devralan, takımın dümenine 3'üncü Lig'de yine düşme hattındayken dönen Tolungüç, "Karşıyaka'yla gönül aşkımız, karşılıklı sevgimiz var. Başarılı giderken ayrılmak zorunda kalmıştım. Şimdi tekrar aynı başarıyı yakalayacağız" dedi.
Karşıyaka'dan ayrıldıktan sonra başka bir kulüpte görev almayan tecrübeli teknik adam, transfer yasağıyla dördüncü sezonunu geçiren mevcut kadroyu çok yakından tanıdığını hatırlatarak, "Bu çocukların büyük kısmını A Takımda biz oynattık. Çok genç olan oyuncuların performansı değişkenlik gösterebiliyor. Onlara potansiyellerini, neler başarabileceklerini yeniden hatırlatacağız. Sonuçta geçen sezon bu ligde Play-Off oynayan da bu kadro. Ligin kalitesi ortada. Çok çalışıp Karşıyaka'yı önce düze çıkaracağız, ardından layık olduğu yere getirmek için hedef yükselteceğiz" diye konuştu.
Yeşil-kırmızılılardan 2016-17 sezonunda 2. Lig'de devre arasında 29 puanla Play-Off hattındayken ayrılan Tolungüç, yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söyledi. 2015-16 sezonunun son 9 haftasında Kaf-Kaf'ı 1'inci Lig'de düşme hattında devralan, takımın dümenine 3'üncü Lig'de yine düşme hattındayken dönen Tolungüç, "Karşıyaka'yla gönül aşkımız, karşılıklı sevgimiz var. Başarılı giderken ayrılmak zorunda kalmıştım. Şimdi tekrar aynı başarıyı yakalayacağız" dedi.
Karşıyaka'dan ayrıldıktan sonra başka bir kulüpte görev almayan tecrübeli teknik adam, transfer yasağıyla dördüncü sezonunu geçiren mevcut kadroyu çok yakından tanıdığını hatırlatarak, "Bu çocukların büyük kısmını A Takımda biz oynattık. Çok genç olan oyuncuların performansı değişkenlik gösterebiliyor. Onlara potansiyellerini, neler başarabileceklerini yeniden hatırlatacağız. Sonuçta geçen sezon bu ligde Play-Off oynayan da bu kadro. Ligin kalitesi ortada. Çok çalışıp Karşıyaka'yı önce düze çıkaracağız, ardından layık olduğu yere getirmek için hedef yükselteceğiz" diye konuştu.
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