Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL,()
Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada bitiren Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertli ekip Süper Lig takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı futbolcu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. 27 yaşındaki oyuncunun imza törenine Asbaşkanımız Mustafa Saral katıldı. Yeni transferimiz Soner Aydoğdu'ya aramıza hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
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