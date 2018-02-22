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Son yarı finalist Fenerbahçe (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)

Fenerbahçe - Mersin Büyükşehir Belediyesi:  71-63 Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, ()  SALON: Artuklu  HAKEMLER: Uğur Özen, Orkun Yurtdaş, Ali Köseoğlu FENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 8, Ayşe Cora 2, Tuğçe Canıtez 5, Kiah Vaughn 14, Giorgia...

Son yarı finalist Fenerbahçe (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)

Fenerbahçe - Mersin Büyükşehir Belediyesi:  71-63

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, () 
SALON: Artuklu 
HAKEMLER: Uğur Özen, Orkun Yurtdaş, Ali Köseoğlu
FENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 8, Ayşe Cora 2, Tuğçe Canıtez 5, Kiah Vaughn 14, Giorgia Sottana 22, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Pelin Derya Bilgiç, Ana Dabovic 15
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Gülşah Gümüşay 6, Marica Gajic 9, Bria Hartley 22, Aija Puttina 5, Deniz Çolakoğlu 5, Tuğba Oral, Sasa Cado 13
1'İNCİ PERİYOT: 19-18
Devre: 31-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-53

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda son yarı finalistin belli olduğu karşılaşmada Fenerbahçe, büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 71-63'lük skorla mağlup etti.
Dengeli başlayan karşılaşmada Gajic ve Hartley ikilisiyle sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi 3'üncü dakikada skoru 9-4'e getirdi. Sottana'nın üç sayılık basketi ve bir hücum sonrasında da Vaughn'un turnikesiyle skor kaydeden Fenerbahçe, Dabovic'in de skora katkı yapmasıyla ilk çeyreği 19-18 önde tamamladı. Cado'nun turnikesiyle ikinci periyotun ilk sayılarını bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Putnina'nın üç sayılık basketiyle 15'inci dakikada 5 sayılık farkı yakaladı (28-23). Mola alan Fenerbahçe, aranın ardından Verameyenka ve Sottana ikilisiyle sayılar buldu. Ancak Gülşah ve Cado'nun son bölümdeki basketleriyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk yarıyı 40-31 üstün kapattı.
Vaughn ile Verameyenka ikilisinin pota altından bulduğu sayılarla üçüncü çeyreğe başlayan Fenerbahçe karşısında Hartley ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Mersin temsilcisi, 25'inci dakikada farkı 11 sayıya çıkarttı (48-37). Tuğçe Canıtez'in basketleriyle rakibinin serisine son veren Sarı Lacivertliler, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Son 10 dakikalık bölüme 53-47 üstün giren Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında savunmadaki direncini arttıran Fenerbahçe, Ana Dabovic'in de basketiyle 34'üncü dakikada skoru 59-58'e getirdi. Sottana ve Dabovic'in sorumluluk almasıyla kontrolü eline alan Sarı Lacivertliler, 38'inci dakikada 64-60'lık üstünlüğü eline aldı. Fenerbahçe, son bölümde skor avantajını korudu ve karşılaşmadan da 71-63 galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Giorgia Sottana seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.

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