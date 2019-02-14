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Son yarı finalist Beşiktaş Sompo Japan 

TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan: 83 - 89 ANKARA,() SALON: Ankara HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon TOFAŞ: Garrett 14, Yiğit Arslan 6, Mejia 18, Weems 16, Muhsin Yaşar 4, Elegar 9, Kadji 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz...

Son yarı finalist Beşiktaş Sompo Japan 

TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan: 83 - 89

ANKARA,()

SALON: Ankara
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
TOFAŞ: Garrett 14, Yiğit Arslan 6, Mejia 18, Weems 16, Muhsin Yaşar 4, Elegar 9, Kadji 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz 4, Muhaymin Mustafa
BEŞİKTAŞ SOMPO Japan: Pressey 8, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 9, Buva 5, Rich 30, Benzing 9, Gibson 13, Kenan Sipahi, Samet Geyik 13
1'İNCİ PERİYOT: 25-20
DEVRE: 39-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-69
BEŞ FAULLE ALAN: 38.00 Weems (TOFAŞ)

Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ'ı 89-83 mağlup etti. 

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