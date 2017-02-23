(son dakika) Volkan Demirel 1.5 ay forma giyemeyecek...Tecrübeli kalecinin sağ arka üst adele grubunda 3. derecede yırtık olduğu belirlendi
(son dakika) Volkan Demirel 1.5 ay forma giyemeyecek...Tecrübeli kalecinin sağ arka üst adele grubunda 3. derecede yırtık olduğu belirlendi
(son dakika) Volkan Demirel 1.5 ay forma giyemeyecek...Tecrübeli kalecinin sağ arka üst adele grubunda 3. derecede yırtık olduğu belirlendi
23 Şubat 2017 Perşembe 15:23
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