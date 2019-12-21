(son dakika) Trabzonspor NDiaye ile anlaştı
(son dakika) Trabzonspor NDiaye ile anlaştı Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile 6 aylık imza atılacak İbrahim ALİOĞLU, İstanbul Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika pürüzü çıkmaz ise Senegalli oyuncu...
(son dakika) Trabzonspor NDiaye ile anlaştı
Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile 6 aylık imza atılacak
İbrahim ALİOĞLU, İstanbul
Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika pürüzü çıkmaz ise Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.
Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray'da oynadıktan sonra İngiltere'ye giderek Stoke City forması giyen Ndiaye, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi. 'nın ulaştığı özel bilgilere göre Kulübü Stoke City'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Futbolcunun aylık ücretlerinin bir kısmı ise Trabzonspor tarafından ödenecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ndiaye'nin arşiv görüntüleri
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|15
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|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Adana Demirspor
|16
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|10. Balıkesirspor
|15
|20
|11. Altay
|15
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|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
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|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
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|17
|22
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|17
|21
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|17
|20
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|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
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|17
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|18. Southampton
|17
|15
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|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
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|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|18
|24
|10. Osasuna
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|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
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|14. Deportivo Alaves
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|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|18
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