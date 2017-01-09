(son dakika) Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu
(son dakika) Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu
(son dakika) Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu
09 Ocak 2017 Pazartesi 16:29
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