Tahkim Kurulu Şenol Güneş'in 1 maçlık cezasını onadı. Güneş, bu akşam oynanılacak olan Karabükspor-Beşiktaş maçını tribünden takip edecek
(Son Dakika) Şenol Güneş'in cezası onandı
Tahkim Kurulu Şenol Güneş'in 1 maçlık cezasını onadı. Güneş, bu akşam oynanılacak olan Karabükspor-Beşiktaş maçını tribünden takip edecek
10 Şubat 2017 Cuma 14:09
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