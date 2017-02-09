İSTANBUL /
Son dakika: PFDK, Kasımpaşa'nın Adanaspor maçında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi
İSTANBUL /
09 Şubat 2017 Perşembe 18:43
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