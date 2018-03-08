Son dakika

Trabzonspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim bugün yapılan toplantının ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Nisan aynının ilk haftasında yapılması beklenen kongrede yönetimin tekrar aday olması beklenmiyor.
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Trabzonspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim bugün yapılan toplantının ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Nisan aynının ilk haftasında yapılması beklenen kongrede yönetimin tekrar aday olması...
08 Mart 2018 Perşembe 23:44
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