(Son Dakika) Galatasaray, Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi.

İSTANBUL- Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden transferi olan Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi. Buna göre 2.5 milyon EURO bonservis bedeli ödenen Ahmet Çalık , Sarı Kırmızılılar ile de 4.5 yıllık arlaşmaya vardı. Ahmet Çalık, Galatasaray'dan yıllık 900 bin EURO net ücret alacak. Ayrıca TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında Galatasaray'ın alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecek. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için yüzde 100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için yüzde 50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için yüzde 25 oranında ödenecek.