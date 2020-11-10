Son dakika... Fenerbahçe'den corona testi açıklaması

Fenerbahçe voleybol takımının resmi Twitter hesabından corona testiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Fenerbahçe Opet ve Fenerbahçe HDI Sigorta Takımlarımızın oyuncuları ve teknik ekiplerine yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.