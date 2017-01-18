(son dakika) Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile anlaşamadı
Aytemiz Alanyaspor, dün anlaşma sağladığını duyurduğu Ertuğrul Sağlam ile imza aşamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu.
(son dakika) Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile anlaşamadı Aytemiz Alanyaspor, dün anlaşma sağladığını duyurduğu Ertuğrul Sağlam ile imza aşamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu.
18 Ocak 2017 Çarşamba 14:02
(son dakika) Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile anlaşamadı
Aytemiz Alanyaspor, dün anlaşma sağladığını duyurduğu Ertuğrul Sağlam ile imza aşamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu.
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