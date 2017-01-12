Beşiktaş eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm bonservisi ile birlikte tekrar Beşiktaş'a döndö
(Son Dakika) Ersan Adem Gülüm Beşiktaş'ta
Beşiktaş eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm bonservisi ile birlikte tekrar Beşiktaş'a döndö
12 Ocak 2017 Perşembe 14:13
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