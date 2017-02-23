Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını Bülent Yılıdırım yönetecek
(Son Dakika)Derbinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını Bülent Yılıdırım yönetecek
23 Şubat 2017 Perşembe 12:50
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