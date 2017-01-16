(son dakika) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti
Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, istifa eden Hüseyin Kalpar'ı ikna etmeye çalışıyor.
(son dakika) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, istifa eden Hüseyin Kalpar'ı ikna etmeye çalışıyor.
16 Ocak 2017 Pazartesi 13:20
(son dakika) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti
Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, istifa eden Hüseyin Kalpar'ı ikna etmeye çalışıyor.
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