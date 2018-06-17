Son 5 sezonda transferde en fazla kar sağlayan kulüp Bursaspor oldu

Gürkan DURAL/BURSA,() - BURSASPOR, son 5 sezon içerisinde transferden en fazla kar sağlayan kulüp olurken, yeşil beyazlıları Eskişehirspor, Beşiktaş ve Altınordu kulüpleri takip etti.

Spor Toto Süper Lig’de son 5 sezon içerisinde yapılan transferlerde gelir ve gider tabloları göz önünde bulundurulduğunda en fazla kar elde eden ekip Bursaspor oldu. Bu süreçte transferlerden 37 milyon 208 bin Euro’yu kasasına koyan yeşil beyazlı ekip, kadrosuna dahil ettiği oyunculara ise toplamda 19 milyon 105 bin Euro ödedi. Böylelikle yeşil beyazlı ekip, gelir gider dengesinde sağladığı 18 milyon 103 bin Euro’luk artı rakamla ligde bu alanda zirvede yer aldı.

Söz konusu süreçte transferlerden en fazla gelir elde eden kulüp ise Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı kulüp, 82 milyon 445 bin Euro’luk transfer geliriyle başı çekmesine karşın 70 milyon 200 bin Euro’luk harcama yaptı ve gelir gider dengesinde 12 milyon 245 bin Euro’luk kar sağladı. Beşiktaş, bu tabloda Eskişehirspor’un ardından üçüncü sırada yer alırken, Eskişehir ekibi ise transferden elde ettiği 15 milyon 350 bin Euro’luk kar ile Bursaspor’u takip etti. 4’üncü sıradaki Altınordu ise hiçbir bonservis bedeli ödemezken, sattığı oyunculardan 8 milyon 900 bin Euro’luk kazanç elde etti.

Bursaspor’un son 5 sezon içerisindeki transferlerde gelir gider tablosu ise şu şekilde;

2017-18: 8 oyuncu bonservisiyle birlikte kulüpten ayrılırken, transferden gelir sağlanamadı. Buna karşın kadroya dahil edilen oyunculardan 8’i için ödenen bonservis ve kiralama bedelleri 4 milyon 435 bin Euro’yu buldu.

2016-17: Bu dönemde 5 oyuncudan gelir sağlanırken, 8 milyon 460 bin Euro’luk kazanç elde edildi. Bonservis ve kiralama bedeli olarak ise 5 oyuncuya harcama yapan yeşil beyazlı kulübün kasasından 1 milyon 635 bin Euro çıktı.

2015-16: Bursaspor kulüp tarihinin en yüksek transfer gelirini bu dönemde elde etti. Kulüpten ayrılan oyuncular arasında 7 futbolcudan toplamda 23 milyon 436 bin Euro kazanç sağlandı. Kadroya dahil edilen oyunculardan 8’ine bonservis ve kiralama bedeli ödenirken bu rakam 7 milyon 610 bin Euro oldu.

2014-15: Kadrosuna dahil ettiği oyunculardan 3’üne kiralama ve bonservis bedeli ödeyen Bursaspor’un kasasından 2 milyon 700 bin Euro çıktı. Bursaspor, sattığı 3 oyuncudan da 767 bin Euro kazandı.

2013-14: Bonservis ve kiralama bedeli olarak 8 oyuncuya toplamda 2 milyon 725 bin Euro ödenirken, satışı gerçekleştirilen 3 oyuncudan ise 4 milyon 545 bin Euro kazanıldı.