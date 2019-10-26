Somaspor - Yozgatspor 1959 FK: 4-2

Şevket YILMAZ / SOMA, ()



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Kürşathan Akın (xx), Mustafa Burak Dilitatlı (xx)

SOMASPOR: Ömer (xx) - Erkul (xxx), Burak (xx), Muhsin (xxx), Onur (xxx), Ali (xx), Yusufcan (xx) (Dk. 86 Kadir), Üzeyir (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk. 46 Ahmet xx), Mert (xx), Mehmet (xxxx) (Dk. 75 Muammer x)

YOZGATSPOR 1959 FK: Göksal (x) - Osman (x) (Dk. 27 Tayfun x) (Dk. 79 Yunus x), Abdulsamet (x), Can (x) (Dk. 66 Anıl x), Serkan (xx), Beytullah (x), Aytaç (xx), Uğur (x), Samet (xx), Okan (x), Osman (xx)

GOLLER: Dk. 1, Dk. 32, Dk. 40, Dk. 61 Mehmet (Somaspor), Dk. 45 Osman, Dk. 63 Serkan (Yozgatspor)

SARI KARTLAR: Can, Yunus (Yozgatspor) - Mert, Ahmet (Somaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Yunus (Yozgatspor)



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayrampaşa'ya 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Somaspor evinde Yozgatspor 1959'u rahat geçti: 4-2. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi Somaspor henüz 1'inci dakikada Mehmet'le perdeyi açtı. Mehmet 32, 40 ve 61'inci dakikalarda bir kez daha sahneye çıkarak 3 gol daha attı. Konuk Yozgatspor'da Osman ve Serkan'ın golleri yeterli olmadı. Somaspor bu sonuçla puanını 19'a çıkararak toparlandı, Yozgatspor ise 12 puanda kaldı.