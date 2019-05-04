Somaspor, TFF 3'üncü Lig'de

Bucak Belediyesi Oğuzhanspor - Somaspor: 1-2

Deniz TOKAT / DENİZLİ ()

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Muhammetali Metoğlu (xx), Ertan Başdağ (xx), İsmail Ertunç (xx)

BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR: Kadir (x) - Emin (xx), Ali Emre (x), Osman Erol (x), Murad (xx), Mehmet Ali (xx), Osman Buğra (xx) (Dk. 112 Seyit x), Bahri (xxx), Süleyman Karaağaç (x) (Dk. 73 Mustafa Ünver x), Obiekwe (xx), Akın Aktaş (x) (Dk. 89 Hasan x) (Dk. 95 Hüseyin Mert x)

SOMASPOR: Onur (xxx) - Akın Alkan (xx), Süleyman Öztürk (xx) (Dk. 75 Ufuk xx), Berkant (xxx) (Dk. 54 Hakan xxx), Gökhan (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 88 Kadir x) (Dk. 95 Oğul Can xx), Toma (xxxx), Üzeyir (xx), Coşkun (xxx), Osman Atalay (xx), Agah Oktay (xx)

GOLLER: Dk. 21 (P) Bahri (Bucak Bld Oğuzhanspor) - Dk. 6 Berkant, Dk. 109 Toma (Somaspor)

SARI KARTLAR: Bahri, Obiekwe, Mehmet Ali (Bucak Bld Oğuzhanspor) - Coşkun, Berkant, Ufuk, Toma, Üzeyir (Somaspor)

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Birinci Kademe play-off maçında Somaspor, rakibi Bucak Belediye Oğuzhanspor'u uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek TFF 3'üncü Lig'e yükseldi.

BAL'da 8'inci Grup'u lider tamamlayan Soma ve 7'nci Grup lideri Bucak Bld, Denizli Atatürk Stadı'ndaki play-off maçında karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikası, Somaspor'dan 6'ncı dakikada Berkant ve ve Bucak'tan 21'inci dakikada penaltıdan Bahri'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden karşılaşmada Somaspor, 109'uncu dakikada Toma'nın ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. 120 dakikalık zorlu maçtan galibiyetle ayrılan Somaspor, TFF 3'üncü Lig'e yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Somaspor, statta büyük sevinç yaşadı. Bucak Belediye Oğuzhanspor ise 3'üncü Lig umutlarını 2'nci kademe play-off maçına bıraktı.

5'inci dakikada, Bucak Belediye Oğuzhanspor'dan Obiekwe sağ kanattan ceza sahasına içine girerek çektiği şut yan ağlarda kaldı.

6'ncı dakikada Somaspor'un geliştirdiği atakta Osman Atalay'ın sağ kanattan yaptığı etkili ortaya Berkant'ın ceza sahası içerisinde yükselerek yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Somaspor'lu Coşkun, ecza sahası içinde Obiekwe'ye faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 21. Dakikada penaltı atışını kullanan Bahri topu ağlara gönderdi: 1-1

27'nci dakikada Toma'nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Osman Atalay'ın çektiği şut direkten döndü. Topu savunma uzaklaştırdı.

57'nci dakikada sağ kanatta Bahri'nin ceza sahası içine yaptığı yerden ortada topla buluşan Akın'ın şutunu savunma çizgiden uzaklaştırdı.

64'üncü dakikada Somasporlu Toma'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut, az farkla üstten auta gitti.

82'nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Coşkun'un ceza sahasında indirdiği topa gelişine vuran Toma'nın gelişine vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

102'nci dakikada Toma sağ kanattan yerden sert ortaladı. Ceza sahası içerisinde Yusuf müsait durumda topa dokunamadı.

Orta saha mücadelesi halinde geçen uzatmaların ilk devresinde 1-1'lik eşitlik bozulmadı.

109'uncu dakikada Oğulcan'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde topla buluşan Toma'nın şutu skoru belirleyip Manisa temsilcisi Soma'yı 3. Lig'e taşıdı: 2-1.

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