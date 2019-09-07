Somaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Şevket YILMAZ / SOMA ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Fettah Yiğit (xx), Sinan Ertinğü (xx)

SOMASPOR: Ömer (xxx) - Erkul (xxx), Melih (xx), Muhsin (xxx), Üzeyir (x), Oğuzhan (x), Yasin (xx) (Dk. 86 Bedirhan), Onur (xxx), Yusufcan (xx), Mehmet Bağlı (xx) (Dk. 66 Bilal xx), Mehmet Uysal (xx) (Dk. 90 Ali)

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Emrah (x) - Sefa (xx), Deniz (x), Erhan (xx), Ramazan (x), İsmail (x) (Dk. 61 Fatih x), İbrahim (xx), Şahan (x) (Dk. 56 Hüseyin x), Mustafa (xx) (Dk. 85 Ahmet), Vedat (x), Selim (x)

GOL: Dk. 88 (P) Bilal (Somaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 68 Üzeyir (Somaspor), Dk. 68 Vedat (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Erkul, Oğuzhan (Somaspor) - İsmail, Sefa, Selim (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Somaspor evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u tek golle yenerek 2'de 2 yaptı: 1-0. Geçen hafta Halide Edip Adıvarspor deplasmanında 2-1'lik galibiyetle dönen Manisa temsilcisine Yeşilyurt Belediyespor karşısında 3 puanı getiren golü 88. dakikada penaltıdan Bilal kaydetti. Bu sonuçla 6 puana yükselen Somaspor liderlik koltuğuna oturdu.