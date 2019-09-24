Somaspor - Keçiörengücü: 1-2

Şevket YILMAZ/SOMA, ()



STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Onur Tanrıverdi (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunaş (x) - Melih (xxx), Burak (xx), Muhsin (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Yusuf Can x), Mustafa Bedirhan (x), Bilal (x) (Dk. 64 Oğuzhan x), Ali (x), Çağlayan (xx), Üzeyir (x), Hayri Mert (x) (Dk. 46 Erkul x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Muhammed Birkan (xx) - Rıdvan (xxx), Diarra (xx), Cihan (xx), Soner (xx), İshak (xxx), Madinda (xxx), Erdem Onur (xx) (Dk. 74 Burak xx), Abdulkadir Kuzey (xxxx), Mendy (xxx) (Dk. 80 Sertaç x), Cem (xx) (Dk. 65 Hüsamettin xx)

GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 55 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 67 Melih (Somaspor)

SARI KARTLAR: Çağlayan, Melih (Somaspor), Mendy (Keçiörengücü)



ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Somaspor, iç sahada Keçirörengücü'ne yenilerek elenmekten kurtulamadı: 1-2. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1. Lig temsilcisi Keçiören'in gollerini 42 ve 55. dakikalarda Abdulkadir Kuzey kaydetti. Soma, bu gollere yalnız 67. dakikada Melih'le karşılık verebildi.