Somaspor evinde kral

Şevket YILMAZ / SOMA, () -

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 11 maçta topladığı 22 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 4. sırada yer alan Somaspor, iç sahada aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak oldu. Son olarak evinde rakiplerinden Darıca Gençlerbirliği'ni 2-0 dize getiren siyah-beyazlılar taraftarının önünde çıktığı 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Soma'da 15 puan hanesine yazdıran Manisa temsilcisi, deplasmanda ise 7 puan topladı. Somaspor önümüzdeki hafta Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak.

Somaspor'da genç forvet Mehmet Uysal, attığı 10 golle takımının başarısında önemli pay sahibi olup gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Soma ekibi 20 yaşındaki golcünün rakip fileleri sarstığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlı ekip Mehmet'in gol attığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Mehmet; Halide Edip Adıvarspor, 1954 Kelkit Belediyespor (2), Nazilli Belediyespor, Altındağ Belediyespor, Yozgatspor (4) ve Darıca ağlarını havalandırdı.