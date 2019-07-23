Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Somaspor'dan dört imza daha

MANİSA, () - TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Batman Petrolspor'dan 25 yaşındaki santrfor Bedirhan Çelik ve 26 yaşındaki sol kanat Mehmet Bağlı, Kozan Belediyespor'dan 31 yaşındaki...

Somaspor'dan dört imza daha

MANİSA, () - TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Batman Petrolspor'dan 25 yaşındaki santrfor Bedirhan Çelik ve 26 yaşındaki sol kanat Mehmet Bağlı, Kozan Belediyespor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Hatipoğlu ve Payasspor'dan 25 yaşındaki forvet Hayri Mert Yomralıoğlu ile el sıkıştı.
Manisa temsilcisi daha önce dış transferde Erzurumspor'dan sol kanat Muammer, Ofspor'dan ön libero Ahmet ve sol bek Muhsin, Altındağspor'dan stoper Melih, Erzin Belediyespor'dan kaleci Ömer'i kadrosuna katmış, iç transferde de Üzeyir ve Onur'la anlaşmıştı. Teknik direktör Burhanettin Basetemur nezaretinde çalışmalarını tesislerinde sürdüren Somaspor, 29 Temmuz Pazartesi günü Afyonkarahisar'da kampa girecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.