Somaspor çok mutlu

Şevket YILMAZ / SOMA, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'u lider tamamladıktan sonra Denizli Atatürk Stadı'ndaki normal süresi 1-1 biten Play-Off maçında Bucak Belediye Oğuzhanspor'u uzatmanın 109'uncu dakikasındaki golle yenerek 3'üncü Lig'e çıkan Somaspor, büyük mutluluk yaşıyor. Somaspor, daha önce Soma Linyitspor'un temsil ettiği ilçeyi 20 yıl sonra profesyonel kategoriye taşıdı. Denizli'de takımı destekleyen yüzlerce Somalı, maç sonrası sevinç yumağı oldu. Takımın ilçeye dönüşünde dün gece belediye binası önünde yapılması planlanan kutlamalar, Hakkari'den gelen şehit haberleri sonrası ertelendi.
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