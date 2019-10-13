Somaspor - Altındağ Belediyespor: 2-1
Şevket YILMAZ / SOMA, () - STAT: Soma Atatürk HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Bekir Özçelik (xx), Muhammet Munir Dadı (xx) SOMASPOR: Ömer (xxx) - Erkul (xxx) (Dk. 87 Hayri Mert), Muhsin (xxx), Muammer (xx), Onur (xxx), AIi (xx), Yusuf Can (xxx)...
Şevket YILMAZ / SOMA, () -
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Bekir Özçelik (xx), Muhammet Munir Dadı (xx)
SOMASPOR: Ömer (xxx) - Erkul (xxx) (Dk. 87 Hayri Mert), Muhsin (xxx), Muammer (xx), Onur (xxx), AIi (xx), Yusuf Can (xxx) (Dk. 74 Bilal xx), Üzeyir (xx), Mustafa Şengül (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 75 Mustafa Bedirhan xx)
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Kıvanç (x) - Emrah (x), Yalçın Eycan (xx), Hasan (x), Doruk Ekin (xx), Muzaffer (x), Semih (x) (Dk. 71 Serkan xx), Burak Balaban (xxx), Barış (xx) (Dk. 85 Burak Bozdilki), Bayram Can (x) (Dk. 48 Alihan xx), Fatih (x)
GOLLER: Dk. 15 Burak Balaban (Altındağ Bld), Dk. 17 Onur, Dk. 38 Mehmet (Somaspor)
SARI KARTLAR: Semih, Fatih (Altındağ Bld), Onur, Erkul, Ömer, Bilal (Somaspor)
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor, iç sahada yenik duruma düştüğü maçta Altındağ Belediyespor'u mağlup etmeyi başardı: 2-1.
Soma Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede 15. dakikada Burak Balaban'ın golüyle sarsılan siyah-beyazlı ekip, 17. dakikada Onur ve 38. dakikada Mehmet'le 3 puana uzandı. Grupta 8 maçta 5'inci galibiyetini elde eden Somaspor, puanını 16'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2