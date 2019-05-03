Somaspor 3. Lig aşkına

SOMA, ()
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta normal sezonu zirvede tamamlayarak Play-Off'ta 7. Grup lideri Bucak Belediye Oğuzhanspor'la eşleşen Somaspor, yarın Denizli'de şampiyonluk maçına çıkacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Normal süre ve uzatma dakikaları berabere sonuçlanması halinde kupayı kaldıracak takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Somaspor rakibini mağlup etmesi halinde adını 3. Lig'e yazdıracak.
Siyah-beyazlılar, Bucak Belediye Oğuzhanspor'a mağlup olması durumunda şampiyonluk için ikinci kademede şansını deneyecek.