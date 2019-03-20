Soldado: Yeni sözleşme ile ilgili görüşme olmadı

''Kalan maçları saydığımızda sözleşmemin otomatik uzaması ihtimali yok''

"Mestalla'ya gidip gidemeyeceğim daha netleşmedi"

''Ersun hocamız bana hayat verdi''

''Ligde yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor''

''Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar çıkarabildiğimiz kadar üst sıralara çıkarmak istiyoruz''

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,() -

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, yeni sözleşmesi ile ilgili kulüple bir görüşme yapmadıklarını belirterek, ''Yeni sözleşmeyle ilgili benimle iletişime geçilirse gerekli konuşmalar yapılır'' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü ile mücadele edecek Fenerbahçe'de golcü futbolcu Soldado, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''KALAN MAÇLARI SAYDIĞIMIZDA SÖZLEŞMEMİN OTOMATİK UZAMASI İHTİMALİ YOK''

'Mevcut sözleşmende '20 maç oynadığı taktirde sözleşmesi uzar' şeklinde bir madde var mı?" diye sorulan Soldado, ''Böyle bir madde var. Kalan maçları saydığımızda sözleşmemin otomatik uzaması ihtimali yok'' yanıtını verdi.

''MESTALLA'YA GİDİP GİDEMEYECEĞİM DAHA NETLEŞMEDİ''

24 Mart'ta Mestalla'da düzenlenecek Valencia CF Efsaneler ekibi ile İspanyol Futbolu Efsaneleri seçmesini bir araya getirecek özel ve anlamlı gösteri maçı için Mehmet Topal'a gelen davet mektubunun yanı sıra Fenerbahçe'nin bir başka oyuncusu Soldado da davet aldı. Golcü oyuncu, İspanyol Futbolu Efsaneleri karmasına seçilmesi ile ilgili olarak, ''Valencia'nın böyle bir davette bulunması güzel bir detay. O formayı giyen oyuncuları çağırmışlar. Bu önemli formayı giyerek tarihi kulüpte oynamış olmak mutluluk verici. Herkesin bildiği son derece büyük bir kulüp. Benim oraya gidip gidemeyeceğim konusu henüz netleşmedi. Cumartesi ve pazar günü burada antrenman var. Hocamız ile bu konuyu hangisinin doğru olup olmadığını konuşacağız. Ama Mehmet Topal gidebilecek gibi gözüküyor. Çünkü Mehmet Topal'ın sakatlığı söz konusu. O tarihlerde antrenmanlarda olmak gibi bir mecburiyeti yok. O nedenle Mehmet Topal gidecek, benim durumum ise henüz netleşmedi'' dedi.

''ERSUN HOCAMIZ BANA HAYAT VERDİ''

İspanyol futbolcu, Türkiye'deki geleceği ve Fenerbahçe'deki durumu ile ilgili olarak da, ''Bu aslında kendinizi nasıl hissettiğinize, keyif alıp almadığınıza bağlı. Sezon başında bu soruyu bana sorsaydınız, keyif alamıyorum derdim. Şu anda Ersun hocamız var. Ersun hocamız bana hayat verdi. Sahada oynadığımız oyundan keyif alıyorum. Geleceğimizi düşünürken ailenin kararı da çok önemli. Ailemle bu kararı alabiliriz. Onlar da burada mutlu. Beraber karar vereceğiz. Şu an sahaya odaklanıp elimden geleni yapmam lazım'' şeklinde konuştu.

''LİGDE YUKARI DOĞRU TIRMANMAMIZ GEREKİYOR''

Soldado, lige verilen aranın kendileri için iyi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

''Bizim için iyi bir ara. Kendimizi ligin kalan maçları için hazırlıyoruz. Ligin en güzel kısmı kaldı önümüzde, son viraja girdik. 2 haftalık ara bize iyi gelecektir. Fizik olarak kendimizi kalan maçlara hazırlayacağız. Ligde hala bizim yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor.''

''FENERBAHÇE'Yİ SEZON SONUNA KADAR ÇIKARABİLDİĞİMİZ KADAR ÜST SIRALARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ''

Sezon başında hoca değişikliği yaşadıklarını ifade eden Soldado, ''Birçok oyuncu aramıza katıldı. İlk 3-4 aylık kısım zordu bizim için. Ersun hocanın aramıza katılmasıyla burada radikal değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin ardından takımımız yüzde 100 performansa gelip daha iyi oynamaya başladı. Şu an topladığımız puandan daha fazlasını hak ettik. Son kısmı değerlendirecek olursak iyi maçlar çıkardık ama istediğimiz galibiyetleri alamadık. Son maç bunun tersiydi, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama maçı kazandık. Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar çıkarabildiğimiz kadar üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Çok büyük bir felsefe değişikliği olmadı. Bazı oyuncular devre arasında katıldı ama bireysel olarak özgüvenimiz arttı. Herkes kendini daha iyi hissetmeye başladı. Rakiplerimizden fiziksel olarak daha iyi olduğumuzu gösterdik. Bana göre temel nokta buydu'' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Soldado'nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

20.03.2019 - Haber Kodu : 190320238