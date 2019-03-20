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Soldado ve Mehmet Topal İspanya'da efsaneler arasında

Valencia Kulübü'nün Mestalla'da gerçekleştirilecek 100. yıl kutlamaları ve "Efsaneler Maçı"na davet edilen Fenerbahçeli iki oyuncu büyük gurur yaşadı Uğur DEMİRKIRDI / İstanbul,() -  Valencia Kulübü, daha önce formasını giyen...

Soldado ve Mehmet Topal İspanya'da efsaneler arasında

Valencia Kulübü'nün Mestalla'da gerçekleştirilecek 100. yıl kutlamaları ve "Efsaneler Maçı"na davet edilen Fenerbahçeli iki oyuncu büyük gurur yaşadı

Uğur DEMİRKIRDI / İstanbul,() - 

Valencia Kulübü, daha önce formasını giyen ve başarılarıyla tarihte iz bırakan isimleri onore ederek efsaneler maçına davet etti.
24 Mart'ta Mestalla'da düzenlenecek Valencia CF Efsaneler ekibi ile İspanyol Futbolu Efsaneleri seçmesini bir araya getirecek özel ve anlamlı gösteri maçı için Mehmet Topal'a gelen davet mektubunun yanı sıra Fenerbahçe'nin bir başka oyuncusu Soldado da davet aldı. Golcü oyuncu, İspanyol Futbolu Efsaneleri karmasına seçildi. Milli takımdan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Mehmet Topal; Valencia'nın düzenlediği ve tarihinde iz bırakan isimleri özel davet ettiği  efsaneler maçında sakatlığı nedeniyle oynayamasa bile eski kulübünün davetine katılmak ve kutlamalarda yer almak için gitmeyi planlıyor. Valencia taraftarlarının çok sevdiği bir isim olan Mehmet  Topal, kendisini sembolik olarak da olsa sahada tekrar görmek isteyen Valencia taraftarları için 5 dakikalığına da olsa sahaya girip taraftarları selamlayacak. Soldado ise İspanya futbolunun efsaneleri arasında gösterilmekten dolayı büyük mutluluk yaşarken 24 Mart'taki gösteri maçında takım arkadaşına karşı rakip olacak.
 

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