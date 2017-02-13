Sokakta yaşarken dünya devinin peşinde koştuğu futbolcu oldu

Tolga YILDIRIM/ANTAYA, () - ANTALYASPOR'un yeni transferi Fildişi Sahili vatandaşı 19 yaşındaki Jean Armel Drole, futbolcu olma hayaliyle gittiği İtalya'da Afrikalılar'ın kaldığı kenar mahallede tesadüfen tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle futbol eğitimine başladı. Profesyonel futbolculuğunun ilk yılında başta Juventus olmak üzere dünya devi takımların transfer listesine giren Drole, idolü Eto'o ile oynadığı Antalyaspor'da şampiyonluk hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Armel Drole, futbolculuk kariyerine başlangıçtaki hayat hikayesiyle dikkati çekti. Fildişi Sahili'nde düşük gelirli bir ailenin çocuğu olan Drole'nin, 1 yaşında babası vefat etti. Hayatı zorlukla geçen Drole, 10 yaşında da annesini kaybetti. Drole, daha güzel yaşam umuduyla 13 yaşında amcasının arkadaşının desteğiyle Senegal'e yerleşti. Burada eğtim gören Drole, 16 yaşında futbolcu olma hayaliyle İtalya'ya gitti.

KENAR MAHALLELERDEKİ EVLERDE YAŞADI

Annesinin vefatından önce eğitimini tamamlamayıp, futbolcu olma hayalini gerçekleştirmesini istediği Drole, İtalya'da zor günler geçirdi. Milan'da ve Palermo'un kenar mahallelerinde yaşayan Afrikalılarla tanışan Drole, kalacak yer bulamadığı günlerde sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Palermo'da tesadüfen futbol okulu sahibiyle tanışmasının ardından hayatı değişen Drole, 8 aylık futbol eğitiminin ardından İtalya'nın köklü takımlarının seçmelerine katıldı. Futbol tekniğiyle Juventus'un dikkatini çeken Drole, turist olarak geldiği İtalya'da oturma izni olmadığı için siyah beyazlı takıma transfer olamadı. Juventuslu idarecilerin yönlendirmesiyle Seri B takımlarından Perugia'da forma giymeye başlayan Drole, 17 yaşında başarısıyla dünya devi takımların radarına takıldı. İlk sezonunda Juventus, Atalanta, Sampdoria, Dinamo Kiev'in yanı sıra Rus ve Arabistan takımlarından transfer teklifi alan Drole, devre arasında Antalyaspor'u tercih etti.

JUVENTUS'UN TAKİBİNDE

Juventus'un şu anda da takip ettiği Drole, idolü olarak gördüğü Eto'o'nun forma giydiği Antalyaspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu anlattı. Kırmızı- beyazlı takımda şampiyonluk kupasını kazanmayı hedeflediğini dile getiren Drole, Eto'o gibi dünya çapında tanınan bir futbolcu olmayı ve Barselona'da Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hayal ettiğini belirtti.

FİLM GİBİ HAYAT HİKAYESİ

Zorluklarla geçen hayatında 16 yaşında futbol eğitimine başladığını, 17 yaşında profesyonel futbolcu olduğunu ve Juventus başta olmak üzere önemli takımların kendisini transfer etmek istediğini anlatan Drole, "Küçük yaşta anne ve babamı kaybettikten sonra zor bir hayat geçirdim. Turist vizesiyle gittiğim İtalya'da paramın olmamasından dolayı sokaklarda kaldım. 1 ay kenar mahallelerde yaşayan Afrikalılarla tanıştım ve yaşamaya çalıştım. Aç kaldığım, yatacak yer bulamadığım günler oldu. Tesadüfen tanıştığım kişi sayesinde hayatım değişti. Bana babalık yaptı. Futbol eğitimi aldım ve önemli takımların seçmelerine katıldım. Juventus'a oturma iznim olmadığı için transfer olamadım ama şimdi Antalyaspor'dayım. İdolüm Eto'o ile aynı takımdayım. Eto'o gibi büyük futbolcu olmak istiyorum. Barselona'da Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak hayalim" diye konuştu.



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